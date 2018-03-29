В Пермском крае нашли тела еще двух человек, погибших из-за утечки газа

ПЕРМЬ, 29 мар — РИА Новости. Утечка газа в многоквартирном доме в городе Кизел могла стать причиной смерти еще двух человек, которые были соседями погибшей семьи, подозреваемые по уголовному делу уже задержаны, сообщает следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

В четверг стало известно, что 26 марта в дневное время в своей квартире были обнаружены тела пожилых супругов и их 50-летнего сына, инвалида третьей группы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"При проведении поквартирного обхода в квартире, расположенной этажом выше, были обнаружены тела пожилой женщины и ее 63-летнего сына", — сообщает СУСК. Видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственных преступлений, не обнаружено. Следствие предполагает, что причиной их смерти стало отравление угарным газом, которое могло произойти из-за эксплуатации установленных в квартирах водонагревательных колонок при неисправной вентиляции.

Для расследования происшествия в Кизел была направлена следственная группа, руководство которой возложено на заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.

В СУСК добавили, что по делу уже задержаны двое подозреваемых — это сотрудники управляющей компании, обслуживающей дом. "Предварительно установлено, что проверки вентиляции проводились сотрудниками управляющей компании формально, меры для устранения имевшихся неисправностей не принимались", — пояснили в СК.

В ходе осмотра места происшествия дымоход оказался заполнен осколками кирпичей, вытяжная тяга отсутствовала. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для окончательного выяснения причины смерти погибших людей. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.