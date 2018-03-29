В Пермском крае нашли тела еще двух человек, погибших из-за утечки газа

ПЕРМЬ, 29 мар — РИА Новости. Утечка газа в многоквартирном доме в городе Кизел могла стать причиной смерти еще двух человек, которые были соседями погибшей семьи, подозреваемые по уголовному делу уже задержаны, сообщает следственное управление СК РФ по Пермскому краю.
"При проведении поквартирного обхода в квартире, расположенной этажом выше, были обнаружены тела пожилой женщины и ее 63-летнего сына", — сообщает СУСК. Видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственных преступлений, не обнаружено. Следствие предполагает, что причиной их смерти стало отравление угарным газом, которое могло произойти из-за эксплуатации установленных в квартирах водонагревательных колонок при неисправной вентиляции.
Для расследования происшествия в Кизел была направлена следственная группа, руководство которой возложено на заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.
В ходе осмотра места происшествия дымоход оказался заполнен осколками кирпичей, вытяжная тяга отсутствовала. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для окончательного выяснения причины смерти погибших людей. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.