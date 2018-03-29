В Новгородской области проверяют данные о связи учительницы со школьницей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Управление СК по Новгородской области проверяет появившуюся в интернете информацию об интимной связи учительницы со школьницей в городе Боровичи, сообщает пресс-служба ведомства.

"В сети Интернет появилось сообщение о том, что в городе Боровичи Новгородской области учительница одной из школ вступала в интимную связь с ученицей. По данному факту следственными органами СК РФ по Новгородской области начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в случае подтверждения информации о связи педагога и подростка "будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела".