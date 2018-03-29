В Ростовской области задержали мужчину, напавшего с ножом на подростков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар — РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на подростков с ножом в городе Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

"В настоящее время подозреваемый задержан по горячим следам. Проводится проверка", — сказал собеседник.

Ранее на новостном портале DonDay появилась информация, что 28 марта неизвестный в Шахтах напал с ножом на подростков. По информации сайта, мужчина, находясь в неадекватном состоянии, порезал лицо и руки 16-летней девушки, а также руки юноши, который бросился ее защищать. Сообщается, что девушка госпитализирована, молодой человек от госпитализации отказался.