В Подмосковье возбудили дело после падения лифта в шахту на заводе

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после падения лифта в шахту на заводе в Подмосковье, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 28 марта 2018 года при нерегламентированном использовании грузового лифта для перемещения работников между вторым и третьим уровнями производственной площадки произошел обрыв троса подъёмного механизма, в результате произошло падение кабины лифта с высоты не менее пяти метров. Пять рабочих получили травмы после инцидента.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту падения грузового лифта на производственной территории в Ленинском районе следственным отделом по городу Видное ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, прудсмотренного статьей "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", — сообщила Врадий.