В Пермском крае из-за утечки газа в квартире погибли три человека

ПЕРМЬ, 29 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в одной из квартир в городе Кизел Пермского края тел женщины и двух мужчин, причиной их смерти могла быть утечка угарного газа, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Следствие предполагает, что причиной гибели семьи стало отравление угарным газом. Оно могло произойти из-за неисправной вентиляции водонагревательной колонки, которая установлена в квартире.

"В дневное время в своей квартире были обнаружены тела пожилой женщины, ее супруга и их 50-летнего сына, инвалида третьей группы. По данному факту в Губахинском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.