На Дальнем Востоке за сутки возникли семь новых пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Площадь лестных пожаров на Дальнем Востоке за сутки выросла на 145 гектаров, возникло 7 новых очагов, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

Накануне сообщалось, что в округе действовало восемь очагов: пять в Республике Саха (Якутия), три в Магаданской области. За предыдущие сутки площадь пожаров увеличилась на 35 гектаров.

"В минувшие сутки на территории ДФО действовало 12 лесных пожаров: 11 на территории Приморского края, в том числе 7 новых и 3 зарегистрированных в предшествующие дни, 1 на территории Еврейской автономной области", — говорится в сообщении.

За сутки площадь, пройденная пожарами в округе, увеличилась на 145 гектаров. Практически вся она пришлась на Приморский край – 130 гектаров. Удалось потушить 5 пожаров.

С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 24 лесных пожара на площади 889,5 гектаров.