В Сиэтле люди несут цветы к консульству РФ в связи с трагедией в Кемерово

Цветы свечи и игрушки в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

Цветы свечи и игрушки в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Архивное фото

СИЭТЛ, 29 мар — РИА Новости. Люди приносят цветы и игрушки к зданию российского генерального консульства в Сиэтле, чтобы почтить память погибших в результате пожара в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, сообщает корреспондент РИА Новости.

Помимо цветов и игрушек, люди в знак памяти привязывают белые воздушные шары к ограде и зажигают свечи.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.