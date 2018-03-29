На Чукотке рабочий погиб в результате взрыва конструкции для удаления льда

ВЛАДИВОСТОК, 29 мар — РИА Новости. Дорожный рабочий на Чукотке погиб в результате взрыва металлической конструкции для удаления льда, сообщает региональное СУСК РФ.

По данным следствия, на автодороге "Билибино-Кепервеем" взорвалась изготовленная кустарным способом металлическая конструкция, предназначенная для удаления льда из-под моста через реку. Часть ее упала на 30-летнего дорожного рабочего ООО "Билибинское дорожное ремонтно-строительное управление".

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в лечебном учреждении Билибино", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда,… повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята техническая документация. Расследование уголовного дела продолжается.