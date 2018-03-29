Патриарх Грузии направил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

ТБИЛИСИ, 29 мар — РИА Новости. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерово, письма опубликованы на сайте патриархии.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

"Кемеровская трагедия 26 марта глубоко тронула всех в мире. Это тот случай, когда слова не в силах выразить наши чувства и остается только молиться. Скорбим вместе с Вами, разделяем горе семей и близких погибших и возносим наши молитвы, чтобы Господь упокоил их души в обители праведных, а родным новопреставленных даровал мир и крепкую веру", — сказано в письме к патриарху Кириллу.

В обращении, направленном на имя российского президента, грузинский патриарх также выразил соболезнования.

"Примите наши соболезнования. Скорбим и мы, и возносим молитвы, чтобы Господь упокоил души новопреставленных в обители праведных, а их родным даровал крепкую веру и утешение", — отмечено в письме.

Ранее соболезнования семьям и близким в результате трагедии выразили президент Грузии, премьер и спикер парламента. В среду вечером около здания секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии приходили граждане Грузии и проживающие в Тбилиси россияне, приносили цветы и выражали сочувствие родным всех жертв.