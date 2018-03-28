Илья Варламов заявил, что его задержали в центре Москвы

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Блогер Илья Варламов заявил, что в среду вечером его задержали на одной из центральных улиц Москвы, однако через несколько часов отпустили, не объяснив причины задержания, сам он также отказался давать какие-либо показания.
"Я давал интервью РБК, просто на улице, это никакой не (режимный) объект, просто обычная улица, центр", — добавил он.
Затем, по словам блогера, его передали сотрудникам полиции, "которые приехали на двух машинах". Он добавил, что его доставили в ОВД по Мещанскому району без каких-либо объяснений. Через некоторое время ему вернули паспорт и отпустили. Как отметил собеседник агентства, его задержание в целом продлилось около двух часов.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.