В жилом доме в ХМАО произошел пожар, пострадавших нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мар — РИА Новости. Частично расселенное жилое здание горело вечером в среду в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцы самостоятельно эвакуировались. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 23.37 (21.37 мск)" — сообщил собеседник агентства.
По его словам, здание примерно наполовину расселено, ранее его признали аварийным и подлежащим сносу. По разным оценкам, жилыми являются от 8 до 10 комнат.
Как отмечают местные пользователи социальных сетей, пострадавший от пожара дом является общежитием.