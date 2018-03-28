Бывший мэр Феодосии получил восемь лет колонии за взяточничество

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости. Бывший глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков признан судом виновным в вымогательстве и получении взятки, он приговорен к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 42 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СК по республике Крым.
"Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил Щепеткову наказание в виде 8 лет лишения свободы, со штрафом в размере 42 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года", — сообщили в СК региона.
В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность Щепеткова к совершению еще двух преступлений в 2015 году: требование взяток в размере 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно от предпринимателей. Установлено, что именно при этом условии Щепетков был готов разрешить предпринимателям вести коммерческую деятельность в Феодосии.
Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам сотрудников полиции и УФСБ России по республике Крым и Севастополю, отметили в СК региона.