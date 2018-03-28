В Петербурге в жилом доме произошел пожар

Пожар в доме на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге

Пожар в доме на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Петербурге, ведется эвакуация жильцов, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС РФ.

"По предварительной информации, возгорание произошло в электрощитовой на уровне одного из верхних этажей дома на Коломяжском проспекте. Сейчас жильцов дома эвакуируют", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу Коломяжский проспект, дом 15, корпус 2 поступило в 16.18 мск. Произошло горение в электрощитовой 23-этажного жилого дома.

"Из-за угрозы распространения огня в 16.35 ранг пожара повышен до №2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара от МЧС привлекли девять единиц техники и 44 человека личного состава, уточнили в ведомстве.