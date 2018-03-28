В МЧС назвали причину пожара на крыше многоэтажного дома в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 28 мар – РИА Новости. Причиной возгорания на крыше 12-этажного жилого дома в центре Грозного, по предварительным данным, стало использование неизвестным источника огня вблизи чердачных помещений, от которого воспламенились горючие материалы и конструкции крыши, сообщает в среду пресс-служба регионального управления МЧС по Чечне.

В понедельник на проспекте имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном рядом с крупным торгово-развлекательным центром "Гранд-Парк" загорелась крыша многоэтажного жилого дома № 42. Пожар удалось потушить до распространения на квартиры жильцов. По данным минздрава региона, никто не пострадал.

"Причиной пожара в 12-этажном жилом доме по улице Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном, в результате которого сгорела кровля высотки, стал человеческий фактор. Установлено, что очаг находился в трех метрах от входа в чердачное помещение на уровне пола. Причиной пожара явилось внесение источника открытого огня в очаговую зону, от которого загорелись горючие материалы и конструкции", — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что "иных источников зажигания в ходе исследования не обнаружено". Расследование инцидента продолжается.

Во время пожара из дома были эвакуированы 145 человек. На борьбу с огнем привлекались 155 человек и 44 единицы техники, в том числе от МЧС России — 72 человека и 18 единиц техники.