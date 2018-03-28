Суд Петербурга вернул на повторное рассмотрение дело Ленэнерго

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в среду отменил решение о возвращении прокурору с повторного рассмотрения уголовного дела в отношении бывших гендиректора и директора по финансам ОАО "Ленэнерго", осужденных на четыре и три года колонии общего режима, соответственно, по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, бывший гендиректор Ленэнерго Андрей Сорочинский и экс-директор по финансам Денис Слепов разместили на счетах банка "Таврический" более 13 миллиардов рублей, в результате компания не смогла своевременно исполнить обязательства перед другими организациями и выплатила неустойки на сумму более 228 миллионов рублей. Действия Сорочинского и Слепова привели к тому, что Ленэнерго до 2035 года не сможет свободно распоряжаться более чем 10 миллиардами рублей, размещенными на счетах в банке "Таврический".

Московский районный суд Петербурга 10 мая 2017 года приговорил Сорочинского к четырем, а Слепова — к трем годам колонии общего режима, признав обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкт-Петербургский городской суд 22 декабря удовлетворил апелляционные жалобы на эти приговоры и направил дело на новое рассмотрение. Московский районный суд 30 января вернул дело прокурору с повторного рассмотрения.

"Суд первой инстанции усмотрел в обвинительном заключении существенные противоречия, которые не позволяют вынести законный и обоснованный приговор. Апелляционная инстанция с такими выводами не согласилась, вернув дело на новое рассмотрение иным составом суда", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оба подсудимых не признали вину, утверждая, что размер ущерба в формулировках обвинительного заключения не подтвержден никакими специальными экономическими изысканиями. По заявлению подсудимых, все свои действия они согласовывали с вышестоящим руководством корпорации "Россети".

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, апелляционная инстанция отменила приговор в связи с "несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела и существенным нарушением уголовно-процессуального закона".