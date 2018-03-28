Мосгорсуд подтвердил заочный арест ключевого фигуранта "кокаинового дела"

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мосгорсуд в среду оставил в силе решение о заочном аресте Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором контрабанды аргентинского кокаина в Россию, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сейчас Ковальчук задержан в Германии, властям которой предстоит решить вопрос о его экстрадиции в Россию.
"Решение о заочном избрании меры пресечения оставить без изменения", — огласил решение судья.
По "кокаиновому делу" в Москве были арестованы Владимир Калмыков, Иштимир Худжамов и Али Абянов, поиск других фигурантов продолжается.