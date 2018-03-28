САМАРА, 28 мар — РИА Новости. Вынужденная посадка самолета "Саратовских авиалиний" в аэропорту Самары прошла благополучно на всех работающих двигателях, сообщила в среду РИА Новости представитель авиакомпании.
"На борту воздушного судна сработала предупреждающая сигнализация правого двигателя. Командир воздушного судна принял решение провести посадку на ближайшем аэродроме "Курумоч"… Посадка прошла благополучно на всех работающих двигателях самолета", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в причинах инцидента будет разбираться комиссия Росавиации, в которую также войдут представители авиакомпании.