На Ямале под завалами сгоревшего дома нашли тело пожарного

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мар — РИА Новости. Тело сотрудника противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа, который участвовал в ликвидации огня в жилом доме в поселке Уренгой, обнаружили после двух дней поисков, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального следственного управления СК РФ.
Позже региональное следственное управление СК РФ заявило о пропавшем без вести пожарном, который ликвидировал огонь в указанном доме. Во вторник вечером сайт администрации Пуровского района со ссылкой на руководителя департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Владимира Власова сообщил о гибели сотрудника противопожарной службы, однако его поиски под завалами сгоревшего дома, как отмечалось, еще продолжались.
"Тело обнаружили. Сейчас идет проверка", — рассказали РИА Новости в следственном управлении, уточнив, что информации о процессуальном решении по факту гибели пожарного пока нет.
По данным окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, у погибшего остались жена и пятеро детей. В ведомстве ранее подчеркивали, что они получат всю необходимую поддержку от местных и окружных властей, кроме того, организован добровольческий сбор средств.