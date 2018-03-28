На Ямале под завалами сгоревшего дома нашли тело пожарного

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мар — РИА Новости. Тело сотрудника противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа, который участвовал в ликвидации огня в жилом доме в поселке Уренгой, обнаружили после двух дней поисков, сообщил РИА Новости в среду представитель регионального следственного управления СК РФ.

В понедельник в окружном управлении МЧС рассказали РИА Новости о пожаре в поселке Уренгой, огонь уничтожил многоквартирный деревянный дом на площади 600 квадратных метров, в котором, по уточненным данным властей, проживали 53 человека. На ликвидацию открытого горения спасателям понадобилось около шести часов. По данным ведомства, жильцы сгоревшего дома не пострадали.

Позже региональное следственное управление СК РФ заявило о пропавшем без вести пожарном, который ликвидировал огонь в указанном доме. Во вторник вечером сайт администрации Пуровского района со ссылкой на руководителя департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Владимира Власова сообщил о гибели сотрудника противопожарной службы, однако его поиски под завалами сгоревшего дома, как отмечалось, еще продолжались.

"Тело обнаружили. Сейчас идет проверка", — рассказали РИА Новости в следственном управлении, уточнив, что информации о процессуальном решении по факту гибели пожарного пока нет.

По данным окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, у погибшего остались жена и пятеро детей. В ведомстве ранее подчеркивали, что они получат всю необходимую поддержку от местных и окружных властей, кроме того, организован добровольческий сбор средств.