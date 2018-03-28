Житель Петербурга, ударивший медсестру кулаком в лицо, пойдет под суд

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, ударивший кулаком в лицо медсестру скорой помощи, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.

Как сообщалось ранее, утром 11 февраля мужчина 1953 года рождения, находясь в приемном покое больницы в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на медсестру бригады скорой помощи и ударил ее кулаком по лицу.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.