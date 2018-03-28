Адвокат: экс-мэра Переславля-Залесского перевели из СИЗО под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Суд в Ярославле в среду смягчил меру пресечения бывшему мэру Переславля-Залесского Денису Кошурникову, который проходит по делу о хищениях 1 миллиарда рублей у "Роснано", переведя его из СИЗО под домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Александр Захарьин.

Ранее сообщалось, что в начале февраля из состава преступления Кошурникова, который обвиняется по статье о превышение должностных полномочий, был исключен такой признак, как "тяжкие последствия". Захарьин пояснял РИА Новости, что если при прежней квалификации предусматривалось наказание от 3 до 10 лет лишения свободы, то при нынешней предусматриваются и принудительные работы, и штраф, а максимально — до 7 лет лишения свободы.

"Сегодня Заволжский районный суд Ярославля изменил Кошурникову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", — сказал Захарьин.

Он отметил, что рассмотрение дела Кошурникова по существу будет тоже рассматривать Заволжский суд, первое заседание назначено на 9 апреля.

Арест Кошурникова был санкционирован судом в рамках дела о хищении 1 миллиарда рублей, который был выделен корпорацией "Роснано" на строительство фармацевтического завода в Ярославской области. В рамах дела также были арестованы учредитель и гендиректор "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов. Кошурникову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

"Роснано" заявляло, что с 2014 года выражало обеспокоенность определенной финансовой непрозрачностью деятельности предприятия "НТ-Фарма", о чем проинформировало ранее правоохранительные органы.

Как считает следствие, Кошурников незаконно дал разрешение на строительство фармацевтического завода в природоохранной зоне. Защита обвиняемого настаивает на версии о том, что разрешение было выдано законно, а "если бы он его не выдал, то это было бы поводом привлечь Кошурникова к административной или иной ответственности".