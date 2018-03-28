В Нижнем Новгороде загорелась маршрутка с 20 пассажирами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар — РИА Новости. Маршрутное такси, в котором находилось 20 пассажиров, загорелось в Нижнем Новгороде, людей пришлось эвакуировать, никто из них не пострадал, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС РФ.

"По предварительным данным автобус марки "ПАЗ" загорелся на Зеленском съезде. В маршрутке находилось 20 пассажиров. Их пришлось эвакуировать. В результате происшествия никто не пострадал", — сказал собеседник.

Он добавил, что причины загорания автобуса в настоящее время уточняются.