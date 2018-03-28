В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводков

КРАСНОЯРСК, 28 мар — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин со среды ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики из-за паводка, а также угрозы осложнения ситуации и новых подтоплений, сообщает пресс-служба главы Хакасии.

"Такое решение принято в связи с подтоплениями талыми водами приусадебных участков, домов и дворов в Абазе и ряде населенных пунктов в Алтайском, Аскизском, Бейском, Усть-Абаканском и Ширинском районах, а также в связи с угрозой осложнения паводковой обстановки в других муниципальных образованиях региона", — говорится в сообщении.

По данным МЧС республики, в Абазе подтоплены четыре участка. В Бейском районе подтопления ликвидируют в населенных пунктах Новокурск, Новотроицкое, Полтаков, Усть-Сос. В Новокурске подтоплены четыре приусадебных участка, в остальных населенных пунктах — по два. Всего было подтоплено более 120 приусадебных участков.

Глава Хакасии Зимин поручил органам исполнительной власти республики и главам муниципальных образований обеспечить постоянный мониторинг за паводковой обстановкой, контроль за состоянием защитных гидротехнических сооружений, автомобильных и железнодорожных мостов, поддержание в постоянной готовности соответствующей инженерной техники и создание необходимых запасов строительных материалов для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, необходимо провести очистку нагорно-ловчих каналов, сточных канав и траншей, подготовить системы ливневой канализации, сообщает пресс-служба.

Также Зимин поставил задачу организовать разъяснительную работу и своевременное информирование населения.