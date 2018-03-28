Глава СК встретится с родными погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в субботу, 31 марта на месте проинспектирует расследование пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово и встретится с родственниками погибших и пострадавших в ходе трагедии, приводятся слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко в Telegram-канале ведомства.

Как сообщила Петренко, следователи центрального аппарата СК России в среду встретились с родственниками погибших и пострадавшими при пожаре в торговом центре в Кемерово. В ходе встречи были приняты заявления и даны ответы на все поступившие вопросы.

"В ближайшую субботу председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на месте проинспектирует ход расследования уголовного дела и также встретится с родственниками погибших и пострадавшими", — сказала она.

Петренко сообщила, что следственная группа из Москвы будет работать в Кемерово до полного завершения расследования.

Согласно информации на сайте СК РФ, в связи с началом учебного процесса следователи перебазировались из школы №7 в региональное СУСК России на улице Николая Островского, дом 13а в Кемерово.

"Всех, кто обладает информацией о пожаре, следователи ждут в следственном управлении по указанному адресу в любое время суток", — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что расследование дела находится на личном контроле Бастрыкина. Следователи каждые сутки докладывают ему о предварительных результатах расследования.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.