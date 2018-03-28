В Амурской области более 22 тысяч человек остаются без электроснабжения

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 22 тысяч человек в Амурской области остаются без электроснабжения из-за сильного снега и ветра с порывами до 20 метров в секунду, сообщает Минэнерго РФ.

По данным министерства, с 17.30 вторника по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий на территории Амурской области происходят отключения в электрических сетях 35-500 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал АО "ДРСК" – "Амурские электрические сети").

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 35 населенных пунктах Благовещенского, Свободненского, Михайловского и Тамбовского районов (около 22 300 человек). Мощность отключенных потребителей – 8,1 МВт. Температура наружного воздуха: 0ºС", — говорится в сообщении.

Ранее в материалах министерства сообщалось, что без электроснабжения оставались около 33,8 тысячи человек в 19 населенных пунктах.

Отмечается, что проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов. К аварийно-восстановительным работам привлечены 56 бригад в составе 198 человек и 73 единиц специальной техники. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго РФ и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба).