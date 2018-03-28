В 29 российских регионах зафиксировали вспышки гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор зафиксировал вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ почти в 30 субъектах страны, сообщается на сайте ведомства.

"В Российской Федерации на 12 неделе текущего года превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 29-ти субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Добавляется, что превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту Российской Федерации зафиксировано в 8 городах.

Также в 10 регионах превышены "недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей до двух лет, среди детей от трех до шести лет – в 18-ти регионах, среди детей от семи до 14 лет — в 21-ом регионе, среди лиц от 15 лет — в 27-ми регионах".

По данным Роспотребнадзора, лабораторно обследовано за отчетную неделю более 10 тысяч человек, доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла до 67,8%, превалируют вирусы гриппа В (21,7%) и А(H1N1) pdm09 (25,54%).

Отмечается, что ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.