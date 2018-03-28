Похороны двух погибших в кемеровском ТЦ детей пройдут в четверг в Томске

Акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Акция на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в память о погибших в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

КЕМЕРОВО, 28 мар – РИА Новости. Похороны двух учеников томского лицея №7 – брата и сестры, погибших при пожаре в торговом центра "Зимняя вишня" в Кемерово, пройдут в четверг в Томске, сообщается в группе лицея "ВКонтакте".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

"Прощание пройдет в четверг, 29 марта, с 12.00 до 13.00 (с 08.00 до 09.00 мск) в Воскресенской церкви", — говорится в сообщении. Дети учились в шестом и первом классах лицея.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы). Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.