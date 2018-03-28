Посольство России в КНДР приспустило флаг в память о погибших в Кемерово

ВЛАДИВОСТОК, 28 мар — РИА Новости. Посольство России в Пхеньяне приспустило государственный флаг РФ в память о жертвах трагедии в Кемерово, фотография размещена на официальной странице Facebook посольства.

"#КемеровоМыСТобой", — написано над фотографией здания посольства на странице в соцсети.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Общенациональный траур объявлен в России 28 марта.

По числу жертв пожар в Кемерово — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).