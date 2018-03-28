В Париже отслужили панихиду по жертвам трагедии в Кемерово

Мемориал в память по погибшим в Кемерово

Мемориал в память по погибшим в Кемерово

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Панихида по погибшим в Кемерово была отслужена в Свято-Троицком соборе в Париже, сообщается на странице посольства РФ во Франции в Facebook.

"В Свято-Троицком соборе в Париже отслужена панихида по погибшим в Кемерово. Выражаем глубокие соболезнования пострадавшим и родным погибших в этой трагедии. Скорбим!" — говорится на странице посольства.

"В связи с трагедией, унесшей десятки жизней детей и взрослых в результате пожара в Кемеровском торговом центре, в посольстве России во Франции открыта книга соболезнований… Благодарим всех, кто скорбит вместе с нами", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).