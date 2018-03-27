Дети вернулись в реабилитационный центр в Подмосковье после пожара

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Дети и сотрудники реабилитационного центра в Сергиево-Посадском районе вернулись в здание после эвакуации из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что более 20 пациентов реабилитационного центра для несовершеннолетних эвакуировали в Сергиево-Посадском районе Московской области после возгорания на крыше здания.

"После того, как устранили возгорание, воспитанники и сотрудники вернулись в центр", — отметил собеседник агентства.