СК выяснит причины гибели школьника за рулем автомобиля под Суздалем

БРЯНСК, 27 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с ДТП под Суздалем, в котором погиб ехавший за рулем на патриотический слет школьник, сообщает СУСК во Владимирской области.

"Следователь Следственного комитета принял к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел, по факту гибели в ДТП 17-летнего школьника в Суздальском районе", — говорится в сообщении.

ДТП произошло 3 марта этого года. Несколько подростков, участников "ХV Межрегиональных военно-патриотических Суворовских сборах имени Кононенко А.Л.", на автомобиле "ВАЗ-21053" перевозили муляжи оружия. За рулем автомобиля был ученик 11 класса. Около 22.45 мск на 38 километре автодороги "М-7 Волга" в районе села Павловское автомобиль столкнулся с иномаркой, управляемой жителем Владимира.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД и скорой помощи констатировали смерть подростка в результате травм, полученных в ДТП.

Отмечается, что дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" возбуждено органами внутренних дел, изъяты вещественные доказательства, в том числе запись с видеорегистратора иномарки участника ДТП.

Следствие оценит обстоятельства произошедшего, в том числе вопросы организации военно-патриотического сбора и обеспечения безопасности несовершеннолетних участников мероприятия. В рамках дальнейшего расследования уголовного дела на ближайшее время запланировано проведение следственного эксперимента и поминутное восстановление хронологии событий, сообщает СК.