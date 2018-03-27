На юге Москвы легковушка врезалась в автобус

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Легковой автомобиль на большой скорости врезался в пассажирский автобус на Варшавском шоссе в Москве, в результате ДТП погиб водитель машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Варшавском шоссе, 39 автомобиль совершил столкновение со стоящим пассажирским автобусом, в результате ДТП погиб водитель машины", — сказал собеседник агентства.

По его словам, машина врезалась на большой скорости, однако никто из пассажиров и ожидавших автобус людей не пострадал.