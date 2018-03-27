Акции памяти погибших при пожаре в Кемерово пройдут в Петрозаводске

Мемориал на площади Труда в Екатеринбурге, посвященный погибшим при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

Мемориал на площади Труда в Екатеринбурге, посвященный погибшим при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости. Акции памяти погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово пройдут в Петрозаводске во вторник и среду, сообщает пресс-служба главы Карелии.

"Петрозаводск и вся Карелия скорбят вместе с родственниками и близкими. 27 и 28 марта в 18.00 на набережной Петрозаводска у ротонды горожане могут возложить цветы и зажечь свечи в память о погибших в ужасной трагедии", — говорится в сообщении.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.