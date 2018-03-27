Суд в Брянске направил на рассмотрение прошение об УДО экс-губернатора

БРЯНСК, 27 мар — РИА Новости. Брянский областной суд направил на новое рассмотрение прошение об условно-досрочном освобождении бывшего губернатора Николая Денина, осужденного на четыре года за злоупотребление полномочиями, сообщает региональная прокуратура.

Суды уже несколько раз отказывали экс-губернатору в УДО.

"Областной суд принял решение об отмене постановления районного суда (об отказе в УДО – ред.), направив дело на новое судебное рассмотрение", — сообщает надзорный орган.

Николай Денин 19 ноября 2015 года был приговорен к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 миллиона рублей.

Как установил суд, в декабре 2011 года и январе 2012 года губернатор, "действуя из корыстных побуждений", подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка", из-за взрыва в цехе которой погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Суд согласился с позицией следствия, что деньги были выделены "в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией "Снежка" на текущую финансово-хозяйственную деятельность". Как решил суд, данное происшествие локального характера было необоснованно расценено как ЧП регионального масштаба. По информации, ранее озвученной адвокатами, следствие было проведено в спешном порядке, а приговор Денину был вынесен скоропалительно — спустя четыре с половиной часа после окончания судебных прений.