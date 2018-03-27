Прокуратура не нашла нарушений в оценке горевших домов в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Прокуратура не нашла нарушений в работе комиссии администрации Ростова-на-Дону по оценке домов пострадавшего от крупного пожара Театрального спуска, по результатам которой более 160 объектов признаны непригодными для проживания. Об этом сообщила в официальном ответе на запрос агентства администрация города.

Сильный пожар произошел 21 августа 2017 года в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены более 100 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. Площадь пожара составила около 10 тысяч кв. метров. После разбора завалов было найдено тело одного погибшего.

После пожара 163 объекта из 250 обследованных были признаны непригодными для проживания. Власти города сообщили, что не разрешат восстановление сгоревших домов, так как эта территория не предназначена для частного строительства — ее планируют очистить от сгоревших объектов, а после изменений в генплане и выкупа у жителей земельных участков построить в районе Театрального спуска социальные объекты и дороги.

"По результатам прокурорских проверок нарушений в работе комиссии (по оценке жилых помещений) выявлено не было, актов прокурорского реагирования не поступало", — пояснили в мэрии.

Комментарием областной прокуратуры агентство пока не располагает.

Ранее в администрации сообщили, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел три иска от жителей Театрального спуска с просьбой отменить решение городской администрации о признании их домов непригодными для проживания после пожара. По двум заявлениям истцы отказались от своих требований, в удовлетворении одного искового заявления судом отказано. В четверг 22 марта началось рассмотрение еще одного иска от жителя Театрального спуска к городской администрации.

В середине ноября прошлого года сообщалось, что порядка 260 миллионов рублей субсидий выделено правительством РФ на поддержку погорельцев. Из областного и городского бюджетов на приобретение и строительство жилья выделили еще около 131,2 миллиона рублей. Как сообщал 20 февраля глава города Виталий Кушнарев, 367 человек уже подали заявки на получения компенсаций. Тридцать человек на тот момент уже приобрели новое жильё.