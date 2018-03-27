В СПЧ назвали абсурдом сообщения о препятствовании опознанию жертв пожара

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал информацию, которая распространяется в интернете, о том, что следственные органы не допускают на опознание родственников погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово без подписки о неразглашении.

"В сети распространяется информация о том, что якобы родственников погибших не допускают к опознанию тел без подписки о неразглашении. Мне эта информация кажется абсурдной, прежде всего, потому, что подобное отношение представителей правоохранительных органов к потерпевшим было бы абсолютно бесчеловечным", — приводятся слова Федотова на сайте СПЧ.

Также он отметил необходимость понимать, что подписка о неразглашении – это всего лишь документ о том, что свидетель предупрежден об ответственности за разглашение данных предварительного следствия.

Ранее Следственный комитет РФ опроверг информацию о препятствии в опознании тел погибших. "Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших. В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших",— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).