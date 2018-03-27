После пожара в кемеровском ТЦ 38 человек числятся пропавшими без вести

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Тридцать восемь человек числятся пропавшими без вести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сообщается на сайте администрации Кемерово.

Согласно опубликованным данным, среди пропавших без вести по меньшей мере 26 детей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).