Четыре юнармейца, попавшие в ДТП в Забайкалье, доставлены в больницу

КРАСНОЯРСК, 27 мар — РИА Новости. Четыре юнармейца, ехавшие в микроавтобусе на экскурсию на военный полигон и попавшие в аварию на трассе в Забайкалье, доставлены в больницу, сообщает дирекция по связям с общественностью главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия".

Ранее МВД региона сообщило, что авария произошла в районе 05.00 мск. По данным дирекции, региональный юнармейский отряд направлялся на экскурсию на военный полигон Цугол. Из-за сложных погодных условий водитель не справился с управлением на скользкой трассе Чита — Забайкальск и съехал в кювет. В минздраве региона ранее указывали, что подростки с серьезными ранениями могут быть эвакуированы санавиацией в Читу.

"Четыре ребенка госпитализированы в областную клиническую больницу Читы, за их состоянием сейчас наблюдают врачи. Их жизни ничего не угрожает. Остальные получили незначительные ушибы и ссадины и после медицинского осмотра отправлены домой", — говорится в сообщении.

Всего в микроавтобусе находились семеро детей, водитель прошел медицинское освидетельствование, в его крови алкоголь не обнаружен.

В ФКУ Упрдор "Забайкалье" пояснили, что на данном участке дорожное покрытие было мокрым.

Ранее сообщалось, что по факту ДТП начаты проверки СК и прокуратурой региона.