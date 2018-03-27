СК заподозрил главу Интехбанка в выводе 873 миллионов рублей

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы правления Интехбанка и его первого зама о незаконном выводе более 873 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Председатель правления ИнтехБанка и его первый зам подозреваются в злоупотреблении полномочиями. В Татарстане возбуждены уголовные дела в отношении 51-летнего Марселя Зарипова и 35-летней Елены Наумовой", — говорится в сообщении.

По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и риске отзыва лицензии ЦБ РФ, в декабре 2016 года они незаконно вывели из учреждения активы на 873,6 миллиона рублей.

После отзыва лицензии у Интехбанка и еще нескольких татарстанских кредитных учреждений в начале февраля у правительства республики прошли несанкционированные акции вкладчиков. "Дыра" в активах Интехбанка оценивалась в 14 миллиардов рублей.