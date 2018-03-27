Под Ярославлем пьяный брат пациента избил фельдшера и водителя скорой

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мужчину подозревают в избиении в нетрезвом состоянии фельдшера и водителя скорой помощи, которые прибыли на вызов к его брату в Ярославской области, говорится в сообщении на сайте регионального управления СК РФ.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело в отношении безработного 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Побои" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 марта ночью в городе Любиме Ярославской области 32-летняя женщина, работающая фельдшером в центральной районной больнице, и 56-летний водитель прибыли по вызову в один из домов по улице Красноармейской для оказания помощи хозяину жилища. Брат пациента, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно по отношению к прибывшим и избил фельдшера и водителя. У водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Добавляется, что сейчас проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, а также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.