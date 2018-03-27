Начальника полиции Нефтеюганска и главу отдела УМВД задержали за взятку

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Начальника полиции Нефтеюганска и главу отдела регионального УМВД задержали за взятку от бизнесмена, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Начальник ОМВД по Нефтеюганску и руководитель одного из отделов УМВД России по ХМАО-Югре задержаны по подозрению в получении взятки от предпринимателя за покровительство в реализации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что в служебных кабинетах и по месту жительства полицейских проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Решается вопрос об избрании меры пресечения, добавляется в сообщении.