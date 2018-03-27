В Самаре ребенок умер во время визита к стоматологу

НИЖНИЙ НОВГОРОД 27 мар — РИА Новости. Врачу самарской стоматологической клиники предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности малолетнему пациенту, сообщает следственное управление СК РФ по Самарской области.

По информации следствия, 23 июля 2017 года в одной из стоматологических клиник города Самары во время процедуры общего обезболивания и введения в медикаментозный сон пятилетнего ребенка у него произошло нарушение сердечного ритма после введения нескольких препаратов. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.

"По версии следствия, причиной смерти ребенка явилось повреждение передней стенки трахеи, которое последовало от небрежных действий обвиняемого вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи собирают дополнительные доказательства, добавили в СК.