Дело о стрельбе Витаса в Барвихе дошло до суда

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Одинцовский городской суд рассмотрит административное дело известного певца Витаса, который устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Материал в отношении Витаса (Грачева) поступил в суд", — сказала она.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета". Он отметил, что "с певца взяты объяснения в отделе полиции".

Был ли Витас пьяным, как это утверждают в ряде СМИ, источник не уточнил.

Полиция составила на него протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), ему грозит наказание от штрафа до 15 суток ареста.