В Грозном разбирают завалы на крыше многоэтажки после пожара

Пожар на крыше 12-этажного жилого дома, расположенного по Проспекту Кадырова в Грозном. 26 марта 2018

Пожар на крыше 12-этажного жилого дома, расположенного по Проспекту Кадырова в Грозном. 26 марта 2018

ГРОЗНЫЙ, 27 мар – РИА Новости. Городские службы разбирают после пожара завалы на крыше 12-этажного жилого дома в центре Грозного, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы мэрии.

Накануне вечером на проспекте имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном рядом с крупным торгово-развлекательным центром "Гранд-Парк" загорелась крыша многоэтажного жилого дома № 42. Пожар удалось потушить до распространения на квартиры жильцов. По данным минздрава региона, никто не пострадал.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, побывав на месте пожара, в понедельник написал в Telegram, что по его поручению "с утра крышу поменяют".

"Городские службы в настоящее время разбирают завалы на крыше, вывозят мусор. После этого ремонтные бригады начнут восстановление поврежденной крыши", — сообщил собеседник агентства.

В региональном управлении МЧС РИА Новости сообщили, что причина возгорания пока не установлена.

"Следственные действия на месте пожара завершены, причина будет установлена в ходе расследования" — отметили в ведомстве.