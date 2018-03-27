В Грозном разбирают завалы на крыше многоэтажки после пожара

ГРОЗНЫЙ, 27 мар – РИА Новости. Городские службы разбирают после пожара завалы на крыше 12-этажного жилого дома в центре Грозного, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы мэрии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, побывав на месте пожара, в понедельник написал в Telegram, что по его поручению "с утра крышу поменяют".
"Городские службы в настоящее время разбирают завалы на крыше, вывозят мусор. После этого ремонтные бригады начнут восстановление поврежденной крыши", — сообщил собеседник агентства.
В региональном управлении МЧС РИА Новости сообщили, что причина возгорания пока не установлена.
"Следственные действия на месте пожара завершены, причина будет установлена в ходе расследования" — отметили в ведомстве.