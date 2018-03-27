Скорая столкнулась с троллейбусом на юге Москвы, сообщил источник

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Скорая помощь во вторник столкнулась с троллейбусом и легковушкой на юге Москвы, движение на месте ДТП сильно затруднено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На Варшавском шоссе в районе дома 78а произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, троллейбуса и легковушки. Движение транспорта существенно затруднено", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для перевозки пассажиров "Мосгортранс" выделил 11 компенсационных автобусов. Обстоятельства ДТП выясняются.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки", на Варшавском шоссе от метро "Пражская" до "Варшавской" в сторону центра растянулась 5-километровая пробка, средняя скорость движения там – 7 километров в час.