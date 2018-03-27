Экс-полицейский, устроивший стрельбу под Ростовом-на-Дону, пойдет под суд

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Бывший полицейский, обвиняемый в убийстве супруги и покушении на убийство тестя на трассе под Ростовом-на-Дону, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Бывший полицейский, по версии следствия, на трассе Ростов — Таганрог несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились два человека — мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Кадацкого. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "убийство", "покушение на убийство двух лиц" и "умышленное повреждение чужого имущества". Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела следователем было назначено более 20 различных судебных экспертиз, каждая из которых подтвердила причастность обвиняемого к указанным преступлениям. Установлено, что на момент совершения преступления Кадацкий являлся сотрудником Управления организации тылового обеспечения ГУ МВД России по Ростовской области. После совершения преступления он был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции.