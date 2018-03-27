Путин: надзорные каникулы не освобождают от контроля за безопасностью

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Надзорные каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля над обеспечением безопасности услуг, которые оказывают частные предприниматели, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек.

"Каникулы — это каникулы, к безопасности это не относится. Причем здесь налоговые каникулы?", — заявил президент в ответ на доклад главы МЧС Владимира Пучкова, который напомнил о льготном режиме для малого бизнеса.

Министр упомянул налоговые каникулы, вероятно, имея в виду надзорные каникулы, то есть трехлетний период с начала работы малого предприятия, когда оно освобождается от большинства проверок.

Путин также подчеркнул, что обязанность органов власти — проконтролировать, как организована работа бизнеса, и добиться, чтобы она была на должном уровне.

"Собственник сдал (объект строительства — ред.) и сдал, а власти должны обеспечить необходимый уровень безопасности", — подчеркнул Путин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА-Новости >>