Глава УК на Урале пойдет под суд за гибель девочки под завалом снега

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар – РИА Новости. Директор одной из екатеринбургских управляющих компаний предстанет перед судом по делу о гибели 10-летней девочки, на которую экскаватор-погрузчик вывалил снег, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.
Согласно сведениям прокуратуры, на территории уборки не были установлены ограждения. В результате водитель экскаватора-погрузчика вывалил снег на игравшую во дворе 10-летнию девочку, которая позже скончалась. Мужчина получил по статье "причинение смерти по неосторожности" один год ограничения свободы.
"Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО "1 Управляющая компания". Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека"… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга", — уточняет областная прокуратура.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.