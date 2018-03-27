В Екатеринбурге объявлен траур по погибшим в Кемерово

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что в городе объявлен траур по погибшим при пожаре в ТЦ в Кемерово.

"Екатеринбург объявляет траур по погибшим в Кемерово", — написал глава города в Facebook.