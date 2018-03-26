МИД Украины выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Кемерово

22:5226.03.2018
(обновлено: 23:08 26.03.2018)
540416
КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово.
"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в Кемерово", — написал он в Twitter
.
Пожар, который произошел в воскресенье в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унес, по последним данным, жизни 64 человек. Среди погибших большое количество детей.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Whatsapp
Viber
Telegram
Разрушенная крыша и сгоревшие кинозалы ТЦ в Кемерово. Кадры с дрона