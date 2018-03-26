МИД Украины выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (349)

Зажженные свечи возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018

Зажженные свечи возле здания торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где произошел пожар. 26 марта 2018

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в Кемерово", — написал он в Twitter

Пожар, который произошел в воскресенье в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унес, по последним данным, жизни 64 человек. Среди погибших большое количество детей.