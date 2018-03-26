Пожар в жилом доме в Ростове-на-Дону локализован на площади 150 "квадратов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в центре Ростова-на-Дону, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.

В 19.47 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по адресу Социалистическая, 128. Жильцы дома — около 20 человек — были эвакуированы. Площадь возгорания составила около 120 квадратных метров, пожару был присвоен второй номер сложности.

"В 21.48 мск пожар локализован на площади 150 квадратных метров", — сказала она, добавив, что при пожаре никто не пострадал.